Челябинские многоэтажки могут украсить сады на крышах

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июня 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото pixabay.com

Об этом рассказал главный архитектор Челябинска Павел Куртолапов на пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс».

По словам Павла Крутолапова, многим известно понятие «зеленые крыши», но ГОСТ «Зеленые стандарты. Озеленяемые и эксплуатируемые крыши зданий и сооружений. Технические и экологические требования» был утвержден недавно. Теперь у застройщиков появился алгоритм , которые позволит поставить работу с «террасами на крыше», как говорится, на поток.

«В дополнение к стандарту и на федеральном, и на региональном уровнях должны быть определены необходимые понятия и соответствующие коэффициенты, ведь принятый стандарт не является исчерпывающим комплектом документов, — пояснил Павел Крутолапов. — Другой вопрос, требующий решения, — это стимулирование застройщиков к озеленению крыш. Мы будем искать варианты стимулировать застройщика к организации «зелёных крыш». Возможно, за счет нормативов по дворовым территориям».



Нет сомнений, что идея озеленения крыш найдет поддержку у горожан, ведь есть много вариантов, как проводить время на крыше. Это могут быть зоны отдыха, спортивные зоны, на крышах можно даже выращивать зелень, если установить там теплицы. Находиться на этой территории смогут только жильцы дома, где будет обустроена такая крыша. Между тем, решение о благоустройстве крыши будет принимать застройщик. От ответственности застройщика будет зависеть и безопасность времяпрепровождения на крыше — она регулируется отметкой парапета и его формой. По словам Павла Крутолапова, если все сделано правильно, то пространство крыши вполне безопасно даже для детей.

Главный архитектор Челябинска также отметил, что хорошей альтернативой озеленению крыш могут быть цветы на балконах. Правда, пока в России не выстроена система мест хранения об этом рано говорить.