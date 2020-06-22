Собянин назвал сроки начала ремонта еще 25 городских поликлиник

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22 июня 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]

Ремонт поликлиники, фото: соцсети

В столице с 1 июля начнется реконструкция еще 25 поликлиник. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал при осмотре хода работ по капитальному ремонту здания филиала №6 диагностического центра №3.

«Еще 25 поликлиник, на них начнется реконструкция с 1 июля. Условия работы в режиме чрезвычайной ситуации, конечно, принесло много проблем, но и выявило новые возможности. Поэтому мы пересмотрели все сроки этих действующих и будущих реконструкций поликлиник, сдали насколько это возможно. Таким образом, эта программа будет не тише, а даже скорее (реализована), чем мы замечали по срокам реконструкции. Меньше периода, когда люди будут ждать появления новой поликлиники, меньше будет неудобств, быстрее и качественнее пройдут работы», - заявил Сергей Собянин.

Он отметил, что в настоящее время на реконструкции находится 12 городских поликлиник.

«12 поликлиник в Москве по программе «Моя поликлиника» полностью реконструируются. Здесь по сути дела ничего не остается, одни стены да и то не все, перекрытия, блоки дверные, оконные, инженерные коммуникации, полы - все практически, это новая поликлиника будет. Вот таких 12 в Москве находится в процессе реконструкции. Планировали больше, но из-за пандемии решили перенести сроки, потому что для реконструкции приходится выводить из оборота эти поликлиники, а они и так сегодня чрезвычайно востребованы. Тем не менее, сейчас, когда пандемия пошла на спад, приняли решение вернуться к активной фазе этого проекта», - пояснил мэр Москвы.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, комплексный капитальный ремонт поликлиники был начат в марте 2020 года и должен быть завершен в конце осени - начале зимы. В течение 8-10 месяцев строителям предстоит выполнить полное обновление поликлиники.

Отмечается, что рассадка врачей по кабинетам будет организована таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей и сделать ожидание приема комфортным. Для пациентов будут созданы зоны комфортного пребывания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами и креслами.

Также для врачей и медицинских сестер будут оборудованы уютные комнаты отдыха, где они смогут перекусить и обсудить рабочие вопросы. Кабинеты врачей будут оснащены эргономичной мебелью - столами, стульями, креслами и шкафами. Для подъема на верхние этажи можно будет воспользоваться лифтами. В здании будет смонтирована компьютерная сеть для подключения к системе ЕМИАС.

Ожидается, что первых пациентов обновленная поликлиника примет до конца 2020 года.