В СССР скрывали другие аварии на АЭС. Украина рассекретила документы о трагедии в Чернобыле

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22 июня 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]

Украина рассекретила специальные доклады КГБ - документы о трагедии на Чернобыльской АЭС. В СБУ сообщили, что аварии на АЭС происходили еще до апреля 1986 года, но о них никому не сообщалось.

В архивах говорится, что с 1971-го по 1981 год на станции было 29 аварийных остановок. Восемь из них произошли по вине персонала. В материалах так же много документов, свидетельствующих об ошибках руководства страны во время аварии 1986 года, о неготовности государственных органов к трагедии такого масштаба.

Указывается на недостаток необходимой спецодежды, снаряжения и оборудования для спасателей и то, что радиационная обстановка была недостаточно изученной. Согласно рассекреченным материалам КГБ УССР, даже после трагедии 26 апреля 1986 года пульты управления АЭС некоторое время никто не контролировал.

«Есть сообщения об авариях, произошедших в 1986-м, транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь на 26 апреля, экземпляр первого сообщения об аварии, информация о начале расследования и строительстве «саркофага», — цитирует Daily Storm директора архива СБУ Андрея Когута.