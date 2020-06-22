Целые состояния на руках или самые дорогие часы российских чиновников

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июня 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]

Богатые и знаменитые любят щегольнуть дорогими аксессуарами и часы среди них – вне конкуренции. Но чиновники, им бы по статусу нужно быть скромнее. Но куда там, как говорится «красиво жить не запретишь».

В Сети давно публикуют фото с самыми дорогими часиками «слуг народа» и вне конкуренции – депутат Владимир Ресин, который носит на руках целое состояние по меркам среднестатистического россиянина. Как писали «Ведомости», он приобрел DeWitt, La Pressy Grande Complication за 70 миллионов рублей и Greubel Forsey Double Tourbillon за 25 миллионов. И вряд ли кому-то удастся его переплюнуть, ну, по крайней мере, публично.

Дмитрий Песков носит Richard Mille RM 52-01 за 37 миллионов, но по словам чиновника, куплены «гораздо дешевле, а за сколько — никого не касается».

Рамзан Кадыров счастливый обладатель Bovet, Fleurier Minute Repeater за 21 миллион и Greubel Forsey за 19.

А вот дальше вполне скромненько - глава ВТБ Андрей Костин любит Breguet, Tourbillon Automatic Power за 9,7 миллионов, а Валентина Матвиенко носит Breguet Power Reserve Diamond Moonphase Special Edition за 8,4 миллиона рубликов.