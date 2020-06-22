Власти Челябинской области объявили набор в резерв управленческих кадров

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июня 2020, 15:23 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото pixabay.com

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Для участия в конкурсе приглашаются южноуральцы, имеющие опыт работы на руководящих должностях не менее одного года.

Уровни кадрового резерва условно разделили на высший, базовый и перспективный. В высший резерв войдут специалисты в возрасте до 50 лет, с высшим образованием не ниже уровня магистратуры или специалитета, рекомендуемый стаж работы на руководящих должностях — не менее пяти лет. В базовом уровне стаж работы на руководящих должностях должен быть не менее трех лет, возраст — до 45 лет. В перспективный уровень резерва войдут специалисты до 35 лет с рекомендуемым стажем работы на руководящих должностях не менее года.

Этапы конкурсного набора будут включать в себя эссе, психологическое тестирование и собеседование. В период с 1 по 30 июля необходимо будет подать пакет документов в правительство Челябинской области и зарегистрироваться на сайте konkurs.pravmin74.ru. Здесь же будет размещена подробная информация о конкурсах.