В Главном храме ВС РФ помянули погибших в годы Великой Отечественной войны

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июня 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]

22 июня. фото с сайта Минобороны РФ

Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, в Главном храме Вооруженных сил РФ прошла лития по погибшим в годы Великой Отечественной войны. Военнослужащие зажгли свечи вдоль музейного комплекса «Дорога памяти» на прихрамовой территории храма.

Ровно в 4 утра участники акции зажгли свечи от лампады священнослужителя, которые установили у 87 архитектурных форм. В такой же воскресный православный праздник Всех святых, враг начал внезапное наступление на Москву.

Свечи зажгли возле каждой малой архитектурной формы комплекса, каждую из которых в течение года наполняли землей из братских захоронений советского, российского воинства.

Во время церемонии зажжения огня прозвучала аудиозапись первого сообщения о начале войны, которое произнёс Юрий Левитан.

В сообщении Минобороны омечается, что в самые тяжёлые дни войны на месте возведения Главного храма Вооруженных Сил и музейного комплекса «Дорога памяти» располагался штаб Западного фронта.

С первых минут войны на всем протяжении советско-германского фронта разгорелись кровопролитные бои, в которых ярко проявилось мужество красноармейцев.

Сейчас любой человек может прийти в музейный комплекс «Дорога памяти» и почтить память тех воинов, которые не вернулись с поля боя.

Памятные мероприятия проходят сегодня во всех российских регионах.