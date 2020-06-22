Евродепутат от Латвии: Мои родители были скупы на рассказы о войне

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22 июня 2020, 15:12 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

22 июня в Латвии прошли памятные мероприятия, фото предоставлено специально для "АН" РСЛ

Сегодня, 22 июня, в Латвии прошли мероприятия памяти того страшного дня. Организовал их Русский Союз Латвии. Этот день невозможно забыть. И не следует! Специально для «Аргументы Недели» интервью с евродепутатом, главой РСЛ Татьяной Аркадьевной Жданок.

-Татьяна Аркадьевна, вы выросли в семье фронтовиков. Что родители рассказывали вам о начале войны?

-Как и все прошедшие войну, они были скупы на рассказы об этих грозных годах и больше вспоминали свое безмятежное довоенное детство. Они учились в одной школе в городе Валдае, после войны очень дружили с бывшими одноклассниками – теми немногими, что остались в живых. Это ведь было выкошенное поколение 1022-23 годов рождения. Война застала моих будущих родителей в Ленинграде. Мама тогда училась на первом курсе политехнического института, а отец заканчивал учебу в военно-морской спецшколе и собирался поступать в медицинскую академию. Война не дала ни маме стать инженером, ни отцу – врачом. Сейчас, просматривая их относящиеся к лету 1941 года документы, я удивляюсь, насколько четко и грамотно принимались тогда решения в Ленинграде. Маму вместе с другими студентами определяют в гражданское ополчение. Отец получает аттестат с отличием, датированный 1 июля 1941 года (десять дней после начала войны, но документ на гербовой бумаге), и сразу без экзаменов зачисляется в высшее военно-морское училище. В первые месяцы войны он в составе курсантской бригады морской пехоты участвует в обороне Ленинграда. Но вскоре принимается мудрое решение о необходимости подготовить из этих парней морских офицеров, для чего все училище переводится на Каспий. Войну отец заканчивал уже в ранге капитан-лейтенанта, воевал на кораблях Каспийской флотилии и Балтийского флота.

-Татьяна Аркадьевна, как вы и РСЛ собирается почтить дату начала войны?

- 22 июня наши активисты вместе с Латвийским антинацистским комитетом в 4 часа утра (именно в этот час было совершено нападение гитлеровской Германии на Советский Союз) опустят венки в воды Даугавы. Затем традиционное возложение цветов к монументу Освободителям в Задвинье. Но есть у нас и долгосрочный проект, о котором мы решили объявить именно в этот день. Посетив накануне 9 мая многие места захоронений советских воинов, освобождавших Латвию от фашистов, и читая на каменных плитах их имена, захотелось больше узнать об этих героях и об обстоятельствах их гибели, а также связаться с их родственниками и пригласить их в будущем на общий слет в Латвию.

Собранные сейчас в России воедино архивные документы обо всех участниках войны позволяют это сделать. Мы приглашаем к этой работе всех заинтересованных и неравнодушных. Проект мы назвали «Подвиг героя». Пишите нам на специальных электронный адрес podvig.geroja.lv@gmail.com

-Благодарю.