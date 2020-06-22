Вяземские переделки

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22 июня 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Кукелево; фото Виктора Шишкина

Нынче июнь вовсе не похож на начло лета. Хотя май баловал жителей Хабаровского края температурами воздуха вполне летними – ближе к + 28 градусов. Теперь же, в июне, не прекращаются дожди и столбик термометра не поднимается выше отметки в + 15. Оттого местные аграрии не уверены в выполнении плана посевной кампании на 100 %.

К примеру, в Вяземском районе планировалось засеять 12 369 гектаров товарной культуры, преимущественно соей. Но 20 июня закончились благоприятные сроки посева, и наверстать упущенное вряд ли удастся успеть. На сегодня сельхозпроизводители Вяземского района посеяли только 4808 гектаров А некоторые крестьянско-фермерские хозяйства и вовсе не смогли вывести технику в поля.

Между тем, именно под будущий урожай сои многие берут кредиты, приобретают сельскохозяйственную технику, ведь эта культура до сих пор остаётся основным источником дохода для крестьян. Впрочем, в отдельных КФХ надеются, что спасением станет ультраскороспелый сорт сои «Умка».

– Мы впервые закупили его для посевной кампании 2020 года, из-за неплохих характеристики, – поделился агроном предприятия «Скифагро-ДВ» Андрей Путько.

Школа под снос

Новый учебный год для 11 детей из посёлка Шумный, где не так давно признали аварийной и закрыли старую школу, начнётся не дома, а в райцентре – в г. Вяземском, в школе № 3. В теение года ребята будут жить именно там, а возвращаться в родное село на выходные и каникулы.

– Для проживания детей будет переоборудовано помещение столовой бывшего профессионального училища № 47, – рассказала начальник отдела образования администрации Вяземского района Марина Савченко.

Строители обещают, что помещение будет соответствовать санитарным нормам: помимо спален, здесь появятся душевые и медицинский блок.

Напомним, школа в Шумном была открыта в советские годы для детей лесозаготовителей, и, как весь посёлок, строение было рассчитано на время. Но, как говорится, ничего нет более постоянного, чем временное.

Площадь в Кукелево

В селе Кукелево, возле здания ДК к октябрю этого года появится благоустроенная площадь. Проект победил в этом году в конкурсе поддержки местных инициатив и станет долгожданным подарком для жителей этой небольшой местности.

Обустройство территории в самом живописном и популярном месте отдыха селян задумано группой местных активистов, не безразличных к судьбе своего родного села и комфортному проживанию в нём. Сейчас эта площадка находится в заброшенном состоянии. Когда-то, в советское время она была отсыпана гравием и асфальтирована, но от старого покрытия остались уже одни воспоминания.

Между тем, раз в неделю сюда прибывает автомобиль почты России для сбора и выдачи корреспонденции, ведь своего отделения в селе нет. Здесь дети занимаются творчеством и спортом. Около ДК находится библиотека и гордость Кукелево – сосновый бор. Словом – все дороги села ведут через площадь.

Идейным вдохновителем проекта реконструкции площадки стал депутат Собрания депутатов Вяземского района Виктор Шишкин. В общее дело депутат вложил 150 тысяч рублей.

– Жители Кукелево уже неоднократно просили обустроить площадь возле Дома культуры для проведения всевозможных праздников и сельских сходов. Площадку, размером около 500 квадратов «закатают» в асфальт, уложат брусчатку на пешеходных дорожках и бордюр, установят флагштоки, скамейки для отдыха. Эта красота обойдется почти в два миллиона рублей, – уточнил Виктор Шишкин.

Отметим, ранее жители Кукелево за счет грантовых проектов оборудовали в своем селе на берегу Уссури парковую зону и детский игровой городок.