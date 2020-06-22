Михаил Мень: Россия не ведает, какими запасами лесов она обладает

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июня 2020, 13:36 [ «Аргументы Недели» ]

Аудитор Счётной палаты России Михаил Мень рассказал об особенностях учёта русского леса. Счётная палата проанализировала, как регионы проводят учёт лесных ресурсов. Результаты оказались печальными: достоверной информацией можно считать только сведения о 15% леса всей страны. При этом нельзя говорить, что статистика по лесному фонду фальсифицируется. Правильнее указать на отсутствие взаимодействия между ведомствами о масштабах ресурсов и их использовании.



С 2017 года полномочия по управлению лесами передали в регионы. Это было сделано для более точного учёта, контроля и воспроизводства лесов. За 13 лет нельзя сказать, как изменился русский лес, - отмечает Мень.



Чтобы определить масштабы и состояние лесного фонда требуется от 14 до 83 миллиардов рублей. В масштабах всей страны провести проверку лесоустройство можно в течение короткого периода времени. Это позволить определить максимальную выгоду от реализации своих ресурсов, а также оценить масштаб потерь, когда под вырубку идут дорогие породы деревьев.



Руководство страны заинтересовано в создании единой информационной базы данных о лесах с возможностью постоянного получения сведений об изменении лесоустройства. Такая база позволит эффективно управлять лесами.



Большой проблемой для страны является незаконная вырубка лесов. Минприроды выступает за обратную передачу полномочий по лесоустройству на федеральный уровень.



