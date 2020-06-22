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12 человек задержаны. После оглашения приговора по делу «Сети» у здания суда начались беспорядки

, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]

12 человек задержаны. После оглашения приговора по делу «Сети» у здания суда начались беспорядки
Фото: cоцсети

После оглашения приговора по делу «Сети» (запрещённой в РФ организации) у здания суда начались задержания. На данный момент задержаны 13 человек. Среди них член команды ОВД-Инфо и жена Юлия Бояршинова Яна Сахарова.

Сегодня Суд признал фигурантов дела «Сети» Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова виновными по статье об участии в деятельности террористического сообщества. Филинкова приговорили к 7 годам лишения свободы, Бояршинова — к 5 годам и шести месяцам лишения свободы. Оба фигуранта будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Число задержанных у суда в Санкт-Петербурге, по данным ОВД-Инфо, 12 человека.

БИ

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