12 человек задержаны. После оглашения приговора по делу «Сети» у здания суда начались беспорядки

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22 июня 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

После оглашения приговора по делу «Сети» (запрещённой в РФ организации) у здания суда начались задержания. На данный момент задержаны 13 человек. Среди них член команды ОВД-Инфо и жена Юлия Бояршинова Яна Сахарова.

«Антифашист — не террорист», скандируют у суда. Полиция просит людей разойтись



Видео: Владислав Чирин / «Бумага» pic.twitter.com/WK3KxaExOd — «Бумага» (@paperpaper_ru) June 22, 2020

Сегодня Суд признал фигурантов дела «Сети» Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова виновными по статье об участии в деятельности террористического сообщества. Филинкова приговорили к 7 годам лишения свободы, Бояршинова — к 5 годам и шести месяцам лишения свободы. Оба фигуранта будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Число задержанных у суда в Санкт-Петербурге, по данным ОВД-Инфо, 12 человека.