Депутат Мосгордумы Метлина призвала москвичей проголосовать по поправкам к Конституции

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22 июня 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Член комиссии Московской городской думы по безопасности, спорту и молодежной политике Наталия Метлина считает дистанционное голосование по поправкам в Конституцию самым удобным способом для москвичей, находящихся на даче. Об этом она сообщила в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

Депутат отметила важность участия граждан в процессе голосования по поправкам в Конституцию РФ.

«Прежде всего нужно голосовать! Пандемия показала вообще зрелость нашего гражданского общества. Мы поняли общую угрозу, мы поняли, что мы едины. Мы поняли, что мы ответственные не только за свою жизнь, но и за жизнь наших близких. Мы, действительно, очень четко выполняли все предписания мэрии Москвы и Роспотребнадзора. Именно это голосование должно показать зрелость нашего общества», - заявила она.

«Иногда человеку может быть не очень удобно прийти на избирательный участок. Очень многие переехали на дачу и находятся по-прежнему на самоизоляции, работают дистанционно. Для них это просто самый лучший и вообще идеальный способ - проголосовать дистанционно», - добавила Наталия Метлина.

По ее словам, различные онлайн-платформы активно используются в Москве.

«Мы понимаем, что мы находимся все-таки в 21 веке. Мы видим, что есть некоторые иные способы выражения волеизъявления. Мы видим как с помощью интернет-платформ осуществляется голосование за тот или иной проект. Тот же самый «Активный гражданин» предоставляет возможность проголосовать, например, за площадку детскую в своем дворе или какие-то иные архитектурные проекты в городе», - отметила Метлина.

Парламентарий добавила, что система электронного голосования уже была протестирована на выборах депутатов Мосгордумы.

«Во-первых, эта система уже протестирована. Она дает уже какие-то положительные результаты. Второй момент, это просто удобно. Сейчас предоставляется выбор: сказать да или нет, выразить свое мнение. Это обязанность, это долг! Я просто призываю всех прийти и выразить свое отношение к тем поправкам, которые предложены и согласованы на разных ветвях власти, в том числе с общественностью», - заключила депутат Мосгордумы.