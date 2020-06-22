Идет на рекорд. Второй раз за месяц Челябинский онкоцентр стал очагом вспышки коронавируса

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22 июня 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]

Впервые карантин в медучреждении был объявлен 4 июня. Тогда у одного из выписанных пациентов онкоцентра подозревали коронавирус. Спустя неделю, 10 июня карантин был снят, а к 22 июня в центре обнаружили уже 83 человека больных.

"У 83 человек из областного клинического центра онкологии и ядерной медицины выявлены положительные результаты на коронавирусную инфекцию. Закрыты отделения противоопухолевой лекарственной терапии, урологическое, опухолей молочной железы, онкологическое отделение опухолей головы и шеи, радиологическое гинекологическое отделение", - говорится в сообщении, корое цитирует РИА Новости.



Часть пациентов, проходивших лечение от онкологии, просто выписали домой. Отстранены от работы и заболевшие специалисты. Кроме того, совместная комиссия, состоящая из сотрудников Роспотребнадзора и представителей минздрава, занимается эпидрасследованием, доложили губернатору Челябинской области Алексею Текслеру о происходящем в онкоцентре.

Ровно то же самое пиарщики губернатора заявляли и в начале месяца, т.е. власть и в первый раз все знала, вот только делать никто ничего не собирается.