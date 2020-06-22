Телеканал ОТР сопроводит Парад Победы сурдопереводом

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июня 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели», Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер ]

24 июня в Москве на Красной площади пройдет Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который будут транслировать ведущие российские телеканалы. На «Общественном телевидении России» Парад можно посмотреть с сурдопереводом.

Парад Победы пройдет в день, когда состоялось первое торжественное шествие победителей в Великой Отечественной войне. Спустя 75 лет их потомки пройдут торжественным маршем по Красной площади. Они продемонстрируют силу российской армии и достижения нашей военной промышленности.

В этом году в Параде задействовано около 14 тысяч военнослужащих и более 220 единиц техники — как современной, так и времен Великой Отечественной войны. Откроют механизированную часть мероприятия знаменитые танки Т-34. За ними проследуют более 30 современных танков, в том числе и совсем новые Т-80БВМ и Т-90М — они впервые участвуют в Параде Победы. Также будут представлены зенитные комплексы противовоздушной обороны, реактивные системы залпового огня, самоходная артиллерия, боевые машины пехоты и десанта, огнеметы и многое другое. На Параде зрители впервые увидят 23 новейших образца российской боевой техники.

Для телевизионной трансляции Парада будет задействовано самое современное съемочное оборудование. На Красной площади, в Александровском саду у Могилы Неизвестного солдата расставят несколько десятков видеокамер (даже в брусчатку вмонтируют), для съемки с высоты задействуют специальные краны и квадрокоптеры, а вдоль рядов марширующих военных и боевой техники будет ездить мини-авторобот с видеокамерой — всё это для того, чтобы создать у телезрителей максимальный эффект присутствия на Параде Победы. Чтобы не лишать этой возможности людей с нарушением слуха, «Общественное телевидение России» сопроводит трансляцию парада Победы сурдопереводом.

Трансляция начнется в 10 утра по московскому времени.