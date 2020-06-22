В сети обсуждают, сколько звездам заплатили за агитацию по поправкам в Конституцию.Блогеры называют цифры

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22 июня 2020, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Любовь к поправкам в Конституцию в последнее время демонстрируют почти все российские звезды. В большей или меньшей степени в агитацию втянуты все, что вызывает негодование россиян.

В продажности обвиняют любого, кто призывает к голосованию. Но медиа-персоны отрабатывают гонорары, размеры которых неустанно обсуждают в Рунете. Яна Рудковская, Евгений Плющенко и их сын Гном-Гномыч снялись в агитационном ролике бесплатно, поскольку звездная пара дружит с политической верхушкой страны и разделяет их взгляды. Говорят, что за идею «отработали» и Владимир Машков, Олег Газманов и Юрий Башмет.

А вот остальные, как сообщает канал «Курятник» получили немалые суммы за пропагандистские посты и ролики в соцсетях. Стас Михайлов — 5 миллионов рублей , Кэти Топурия, Ольга Бузова и Ксения Бородина — по 2 миллиона, чуть меньше 1,8 миллиона рублей - Георгий Дронов, 1,4 - Айза Анохина. Сергей Безруков, Михаил Боярский — точной информации нет, но, думаем, что тоже не продешевили.