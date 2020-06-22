Волгоградская область присоединяется к общероссийской минуте молчания

Сегодня, 22 июня, по всей России объявлена минута молчания. На короткое время будет полностью приостановлена повседневная деятельность. Вся страна замолкает в знак почтения к жертвам самой кровопролитной войны в истории человечества. Люди склоняют головы и вспоминают родных и близких.

Минута молчания начнётся в 12.15 по московскому времени (13.15 – местное время). Именно в это время 79 лет назад по радио прозвучало обращение правительства к гражданам Советского союза о нападении нацистской Германии. Вся страна в оцепенении слушала и понимала, что началась агрессия против нашей страны.

Символом общей и вечной народной памяти и скорби о каждом погибшем и всех жертвах войны, вечно живым напоминанием всему миру об агрессии против нашей страны и о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, не покорившегося нацизму и подарившего миру Победу, станет общероссийская «Минута молчания».

Для проведения «Минуты молчания» предлагается всем гражданам (не задействованным в безостановочном производстве или по иным причинам не способным присоединиться к акции) остановиться в месте своего нахождения и молча вспомнить о тех, кому они обязаны своей жизнью и свободой;

- в 12:15 по московскому времени прерывается теле и радиовещание, в этот момент звучит запись голоса Игоря Кириллова и удары метронома;

- организовывается перерыв в работе в местах скопления граждан (торгово-развлекательные центры, магазины торговых сетей, учреждения, вокзалы, аэропорты, станции метро, предприятия);

- водители общественного и личного автомобильного транспорта по возможности останавливаются на обочине;

- органы местного самоуправления при необходимости в это же время проводят траурные митинги на мемориальных местах и воинских захоронениях с последующим возложением цветов;

- религиозные организации при наличии возможности в это же время проводят панихиды по павшим на войне.