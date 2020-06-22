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Под Уфой появилась остановка «Антиковидная»

, 11:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Под Уфой появилась остановка «Антиковидная»
Уфа, Viktor Alimov/Russian Look

Возле нового инфекционного центра под Уфой появилась остановка "Антиковидная". Соответствующую информацию предоставили утром в понедельник, 22 июня, в пресс-службы главы Республики Башкортостан.

Подчеркивается, что данная остановка транспорта призвана напоминать жителям Башкирии о подвиге медиков в борьбе с коронавирусом нового типа, а также вкладе строителей, которые в рекордные сроки возвели современный инфекционный госпиталь.

Ранее в соцсетях и местных изданиях появились данные о переименовании остановки общественного транспорта "Инфекционная больница" в "Антиковидную". 

ЕТ

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