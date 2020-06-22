«Краснодар Водоканал» проводит реконструкцию главного коллектора

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июня 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В рамках реализации мероприятий по обеспечению бесперебойной работы систем водоотведения «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») приступает к реконструкции канализационной камеры главного фекального коллектора (ГФК) на пересечении улиц Калинина и Трубилина.

«Диаметр данного коллектора, обеспечивающего водоотведение всего краевого центра – 2 000 мм, общая протяженность – 7 000 метров, - говорит директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. - Для стабилизации работы коллектора специалисты проведут ремонт стеновых панелей смотровой камеры и замены плит перекрытия. Чтобы абоненты предприятия не почувствовали никаких неудобств, работы будут проводиться без отключения от услуг водоотведения».

На время проведения мероприятий ограничено транспортное движение по ул. Трубилина от ул. Калинина до ул. Северной по двум полосам в одном направлении с 21.06.

В целях оперативного проведения работ будет задействована вся необходимая спецтехника: самосвал, автокран, экскаватор, а также автомобиль «МАВР».

Мероприятия планируется завершить к середине июля.