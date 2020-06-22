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Винодельня «Фанагория» строит храм на Кубани

, 09:06 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Винодельня «Фанагория» строит храм на Кубани

В поселке Сенном Темрюкского района Краснодарского края силами и средствами винодельческого предприятия «Фанагория» ведется строительства храма Святых Славных и Всехвальных Первоверховных Апостолов Петра и Павла.

За несколько лет на месте, где Митрополитом Екатеринодарским и Кубанским Исидором был заложен краеугольный камень фанагорийские строители возвели и отштукатурили стены, смонтировали кровлю и установили купола.

По информации компании, этом году к храму подвели и подключили газ, электроэнергию и воду, установили котлы для отопления, привели в порядок колокольню и ограду. В данный момент мастера «Фанагории» штукатурят внутренние стены храма.

Как отметил генеральный директор компании Петр Романишин, предприятие активно участвует в социальной жизни поселений.

— Мы своими силами возводим первый в истории нашего и близлежащих поселков и хуторов — Приморский, Юбилейный, Соленый — православный храм, — говорит Романишин. — Уже сейчас его величавое сооружение, увенчанное луковицами куполов, украшает вид поселка. Знаю, что многие жители ждут полноценного открытия храма, и заверяю, что наши строители вкладывают в работу не только свое умение, но и душу.

ХС