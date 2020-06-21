Вирусолог оценила опасность пляжей в период пандемии

Аргументы Недели → Общество 13+

21 июня 2020, 21:50 [ «Аргументы Недели», Анна ШЕЙФЕР ]

Фото: соцсети

Столбики термометров бьют рекорды. Палящее солнце выгнало россиян к берегам водоёмов, несмотря на то, что в части регионов пляжи официально ещё закрыты. О рисках заражения COVID-19 на пляжном отдыхе «Аргументам недели» рассказала вирусолог, инфекционист, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Анна Дёмина.

С точки зрения вирусологии пляжи заслужили несколько плюсов в оценке безопасности по сравнению с другими общественными местами:

Воздух. Если больной коронавирусом чихнёт в маленьком закрытом помещении, то COVID-19 останется в воздухе достаточно долгое время. В составе аэрозоля вирус сохраняется 8-10 часов. Поэтому, заходя в лифт или маленькую комнату, можно заразиться, даже если больной оттуда уже вышел. На открытых пространствах воздухообмен происходит быстрее. А в ветреную погоду вирус «улетит» с места, где его оставит заражённый. Ультрафиолет. В лабораториях COVID-19 инактивируется ультрафиолетовым облучением. Для этого нужно от 2 до 15 минут. Время уничтожения зависит от мощности УФ лампы. На ярком солнце с ним произойдёт то же самое. Солнечные лучи дезинфицируют и песок. Он нагревается до 40 градусов, и вирус теряет активность. Однако в облачную погоду на это понадобится больше времени. Поддержите издание Оформите годовую подписку

Или Скачайте свежий номер

«Важно понимать, что чаще всего заражение происходит от человека – носителя вируса, – предупреждает инфекционист. – Поэтому если на пляже много людей, то это потенциально опасное место. Вероятность заразиться на открытом воздухе хоть и меньше, но всё же есть. Здесь не важно – пляж это, поле или улица. Например, через 2 недели после бедуинской свадьбы в Израиле, 143 из 200 гостей обратились в больницу с симптомами коронавируса. Торжество проходило на открытом воздухе, куда пришёл 1 заражённый человек».

Анна Дёмина советует выбирать немноголюдные пляжи, где есть возможность держаться друг от друга на расстоянии 5 метров. Вам повезло, если рядом есть море. Солёная вода – относительный дезинфектант для вирусов, бактерий и грибков. «Учёные пока не подсчитали, за какое количество времени морская вода может «убить» COVID-19, – рассказывает доктор Дёмина. – Но уже с уверенностью можно сказать, что в пресных водоёмах вирус будет жить дольше, чем в солёных. Сохраняться в воде коронавирус может до 9 суток».

Тем, кого от моря отделяют сотни километров, а поплескаться в водичке хочется здесь и сейчас, важно выбрать правильное место. «Безопаснее купаться в реке, – уверена врач. – Течение быстро унесёт вирус, если он туда попадёт. А вот в водоёмах с застойной водой: озёрах, прудах вероятность заразиться возрастает. Коронавирус в воде нашли методом ПЦР. Такая диагностика позволяет обнаружить частички вируса. Однако определить «живой» он или нет – нельзя. Специалисты ещё не провели достаточных исследований по поведению COVID-19 в воде».

В начале пандемии учёные прогнозировали, что жаркая погода «убьёт» коронавирус. Несмотря на установившиеся +30 °С и выше на термометрах, COVID-19 продолжает заражать человечество. «Жаркая погода действительно губительна для коронавируса, – объясняет инфекционист Анна Дёмина. – При температуре +33 °С во внешней среде он инактивируется с поверхностей за 16 часов, при +56 °С за 10 минут. На юге Европы заболеваемость пошла на спад из-за установившейся жары. Но здесь значение имеет не только погода, а поведение людей. Напомню, главный путь передачи – от человека к человеку. Поэтому если рядом с вами сидит больной, допустим в сауне при температуре в 60 градусов, вероятность подхватить вирус остаётся. Если мы говорим о пляжах, в пример можно взять побережье Италии: разделение с учётом социальной дистанции в 6 метров, контроль температуры у отдыхающих, ограничение количества посетителей, регулярная дезинфекция поверхностей. Если работать по такой системе, то вероятности заразиться на пляже – нет».

Меньше контактов – меньше риск заражения. Это касается и людей и общих поверхностей. Лишний раз не трогайте ручки, перила при спуске к воде, будьте осторожны в общих раздевалках. На шезлонг постелите полотенце. После воды примите душ. Простые правила гигиены позволят отдыхать на пляжах безопасно.