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Сотрудники МВД РФ задержали в Москве издателя «Медиазоны» Петра Верзилова

, 20:31 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудники МВД РФ задержали в Москве издателя «Медиазоны» Петра Верзилова
Петр Верзилов, фото из соцсети

Пётр Верзилов, издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война», задержан в Москве сотрудниками центра «Э» МВД России. О задержании Верзилова со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает ТАСС.

По предварительным данным, Верзилов задержан в рамках проверочных мероприятий об экстремизме.
По данным информатора агенства, утром к Верзилову пришли с обыском, но так он не открыл дверь, ее пришлось вскрывать.
РЕН ТВ передает, что задержание Верзилова якобы связано с публикацией фотографии, к которой в качестве подписи была добавлена цитата из песни украинского исполнителя. Певец неоднократно высказывал экстремистские призывы в отношении России, добавляет издание (имя артиста не раскрывается).

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