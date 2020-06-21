Российские медики рассказали о реальной ситуации с COVID-19 в регионах

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21 июня 2020, 14:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова 17 июня сообщила, что чуть больше десяти субъектов РФ пока не показывают серьезного снижения заболеваемости коронавирусом. Остальные регионы, по ее словам, демонстрируют «серьезное динамическое снижение». Данные экспертов дают совсем иную картину.

Доцент НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург), кандидат биологических наук Алексей Куприянов используя открытые данные: официальную статистику Роспотребнадзора и ресурса Cтопкоронавирус.рф, цифры региональных оперштабов и Росстата, выяснил, что уверенное снижение заболеваемости демонстрируют всего 24 региона - в три раза меньше, чем насчитала главный санитарный врач.

При расширении числа параметров, описывающих эпидемию: когда наряду с числом вновь заболевших он использовал количество активных случаев (аналитики называют так случаи заболевания, не завершившиеся еще выздоровлением или смертью), а также суммарное число инфицированных, выздоровевших и умерших, выяснилось, что на спад эпидемия в настоящее время идет только в семи регионах - в Москве, Калмыкии, Кировской, Ленинградской, Рязанской, Тульской и Ярославской областях. Согласно исследованию Куприянова, Санкт-Петербург находится на пике эпидемии, а Московская и Волгоградская области проходят через пик, и при сохранении динамики в них тоже начнется спад.

Сотрудница медучреждения в Яковлевском районе Приморского края сообщила: «У нас эпидемия только началась».

«Очень много ОРЗ и пневмоний. Девчонки из скорой буквально не выходят из машин - по 15 вызовов в сутки, для нас это очень много. Идет вспышка ОРЗ, и очень большая, но мазки у заболевших не берут, откуда мы знаем, ОРЗ это или коронавирус? Лечим посимптомно. Девчонки на скорой ездят без всякой защиты, недавно приехали к больной с температурой, а она предупредила, что контактная и что у нее признаки ОРЗ», - рассказала медик.

По информации регионального оперштаба, последние два дня - 17 и 18 июня - количество новых случаев COVID-19 за день превышает 100 человек. Уже неделю показатель держится на уровне выше 85 пациентов в сутки. По данным территориального управления Роспотребнадзора, темп прироста составляет 3,2%. Власти Приморского края продлили режим повышенной готовности в регионе до конца месяца.

Врач-терапевт одного из курских стационаров на условиях анонимности сообщила: «По моим наблюдениям, эпидемия находится на плато, ни одного признака спада пока не отмечается».

«Коллеги говорят о высоких нагрузках, о неуменьшающемся потоке пациентов, а самое главное - о высокой смертности, не соответствующей тем цифрам, которые озвучивает администрация области», - отметила врач.

По сведениям областного оперштаба на утро 18 июня, за сутки выявлено 75 новых случаев; всего в области зарегистрировано 4256 подтвержденных случаев заболевания, скончались 23 человека.

Врач, работающий в клиниках Сибирского государственного медуниверситета (ФГБОУ ВО СибГМУ), сообщает из Томской области: «Нет, эпидемия однозначно не закончилась - у нас до сих пор формируются очаги, заполнены все ковидные стационары, а пациентов становится все больше».

«В медсанчасти №2 пациентов укладывают в коридорах, причем берут только с COVID-19. А с обычными пневмониями отправляют в другие стационары. Наш госпиталь заполнен на 100%, все 90 коек, в нем лежат наши сотрудники - врачи и медсестры», - говорит врач.

Как отмечает Алексей Куприянов, по темпам прироста заболеваемости Томская область идет сразу за группой лидеров - Сахалинской областью, республикой Алтай, Псковская областью, Коми, Тывой, Воронежской и Иркутской областями, Ханты-Мансийским АО.

О своем недоверии к официальной статистике говорят сами медики. У Куприянова и его коллег возникает впечатление, что в ряде регионов сознательно манипулируют данными, предположительно, для сокрытия реальных масштабов эпидемии. Например, указывая в качестве причины смерти сопутствующее заболевание, а не COVID-19, а в качестве диагноза - иное заболевание, чему во многом способствуют систематические отказы в тестировании.

По оценкам Куприянова, к пику заболеваемости начинают подходить Подмосковье и Ленинградская область. В остальных регионах он пока не пройден.

«Вся остальная Россия не показывает никакого замедления - она летит вперед», - говорит ученый.