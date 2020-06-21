Депутат МГД Козлов: Фестиваль волонтеров «Доступ открыт» пройдет в онлайн-формате

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21 июня 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Мосгордумы Александр Козлов, фото соцсети

22 июня стартует шестой Московский фестиваль «Доступ открыт». Волонтеры и люди с ограниченными возможностями соберутся, чтобы обменяться и поделиться опытом, порадоваться достижениям и победам, сообща найти решение проблем. Впервые за все время фестиваль в этом году пройдет в онлайн-формате. О программе и участниках фестиваля, о том, как изменилось волонтерское движение в России, журналистам «Аргументы и Факты» рассказал председатель попечительского совета проекта «Доступ открыт», депутат Мосгордумы Александр Козлов.

Несмотря на то, что встретиться лично в этом году у участников не получится, мероприятие состоится, но в онлайн-формате. Фестиваль — это уникальная возможность научиться новому, обрести партнеров и друзей, провести большой праздник для всех людей, разделяющих идеи добровольчества.

«В этом году он пройдет впервые в онлайн-формате. Мы все-таки решили его не отменять, не переносить, потому что в нём есть большая востребованность, заинтересованность. И такой формат позволит охватить еще большее количество участников. Фестиваль поддерживает инклюзивное движение, объединяет людей с ограниченными возможностями. Это молодые, неравнодушные москвичи, которые продолжают жить активной жизнью. И их пример очень нужен. Его важно распространять», — рассказал Александр Козлов.

Как отметил Александр Козлов, благодаря этому формату, нынешний фестиваль может собрать неограниченное число участников и гостей, присоединиться к нему сможет практически каждый житель столицы и всей России.

«Самое главное в фестивале — ежегодный обмен опытом, подведение итогов, презентация новых успешных кейсов, которые были испробованы за год, это возможность показать их и другим регионам, которые нуждаются в позитивной практике по поддержке инклюзии. Её пока много где не хватает. И, конечно, людям нужно демонстрировать, что возможно всё, что доступная среда и полное включение людей с ограниченными возможностями в любую деятельность — реалистично. И благодаря онлайн-формату фестиваля это может узнать каждый житель нашей страны, сможет присоединиться к нам и поучаствовать в празднике», — подчеркнул особенность мероприятия этого года депутат.

Основной целью проекта, как заметил Александр Козлов, является развитие в обществе инклюзивной культуры, улучшение социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья, вовлечение граждан в волонтёрскую деятельность.

«В рамках фестиваля мы говорим не только о проблемах, которые существуют, но, самое главное, о возможностях, которые сейчас предоставлены людям с ограниченными возможностями. И Москва их предоставляет. И в области трудоустройства, спорта, образования, реабилитации, а также личной реализации. И такие вещи надо обязательно тиражировать», — рассказал Александр Козлов.

Александр козлов также отметил, что в условиях пандемии и ограничительных мер был получен новый и ценный опыт, который, безусловно, повлияет на развитие волонтерства и взаимопомощи в обществе, заставит многих переоценить свои собственные ресурсы и возможности. Волонтерство — не мода, а мощный тренд социальной и общественной жизни.

«Число волонтеров в этом году, мне кажется, значительно увеличилось. Людей, которые в условиях ограничительных мер не сидели дома, а помогали людям нуждающимся, их в России стало еще больше. И в целом, волонтерское движение по стране стремительно набирает обороты. Быть волонтером, помогать, это уже, наверное, состояние души», — добавил Александр Козлов.

Он также рассказал, что в Москве, и в частности, в рамках движения «Доступ открыт», уделяется особое внимание доступной среде при благоустройстве территорий, при строительстве различных учреждений.

«Конечно, нет пределов совершенству. Но мы видим, как меняется городская среда, которая подстраивается под нужды маломобильных граждан. И в школах, и в детских садах появляется специальная инфраструктура для ребят, поскольку у нас появилось и развивается инклюзивное образование. В торговых центрах, магазинах, культурных объектах — музеях, театрах идёт обустройство зданий, чтобы было удобно маломобильным гражданам. При возведении новых домов обязательно сразу строят так, чтобы было удобное и комфортно абсолютно всем, чтобы маломобильные граждане не испытывали трудностей. И так должно быть повсеместно», — высказал он свое мнение.

В России почти 12 миллионов людей, имеющих инвалидность той или иной категории, а в столице их около миллиона. Это огромное количество людей, которые желают, могут и должны быть включены в жизнь, и необходимо иметь с ними общую зону общения, контактов, деятельности — все, что подразумевают принципы инклюзивности.

«Потому мы и должны помогать с адаптацией в обществе — раз, адаптировать среду для нужд и потребностей, делать ее доступнее — два, воспитывать в обществе правильное, уважительное отношение — три!», — заключил депутат.