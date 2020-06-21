Коронавирус 21 июня: антирекорд Бразилии и необходимость «удаленки» в РФ

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21 июня 2020, 12:32 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

фото: соцсети

Число заражённых коронавирусом в мире достигло 8 953 569 человек. Погибли 467 498 инфицированных, вылечились – 4 744 177.



• Минобороны сообщило о самочувствии добровольцев, принимающих участие в испытании вакцины против коронавируса. Первые прививки добровольцам поставили 17 июня. В эксперименте принимают участие военнослужащие. По данным военных медиков, все добровольцы чувствуют себя нормально, серьезных нежелательных явлений после введения вакцины не отмечено.

• Сергей Собянин считает, что режим «удаленки» в столице нужно сохранить еще на некоторое время. «Если можно, надо сохранять ближайшие недели. А может быть, даже и месяц-другой еще дополнительно, так как все равно есть еще опасность заражения», — сказал мэр.

• В центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи рассказали, что выпуск вакцины может стартовать уже осенью этого года.

• Бразилия бьет антирекорды по количеству зараженных. Накануне за сутки выявили больше 55 тысяч новых случаев заражения. Количество заразившихся коронавирусом в Бразилии больше миллиона человек. Уступает страна по числу инфицированных только США.

• Тестирование на антитела к COVID-19 могут включить в программу диспансеризации. Об этом сообщил член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый. Имея результаты исследования, пациент будет понимать, насколько ему надо беречься, соблюдать меры предосторожности.

• Министерство науки и высшего образования запустило сервис «Поступление в вуз онлайн», который позволит абитуриентам подать документы в университеты в дистанционном режиме.





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