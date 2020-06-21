22 июня: русская молодежь Латвии вспомнит страшный и трагический день

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21 июня 2020, 10:14 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Татьяна Андриец, фото РСЛ

Я вглядываюсь в лица нашей латвийской молодежи: тех, кто «занял» сторону латышских легионеров СС, и в лице тех, кто чествует память героев-освободителей мира от коричневой чумы. Какие разные лица. Какие разные взгляды, принципы.

Совсем недавно, когда проходил митинг у парламента Латвии в защиту георгиевской ленточки, я увидела одно интересное лицо. Лицо совсем молодой девушки. Чем оно меня, которая выросла в семье фронтовика, поразило? Оно был из «того» времени: светлое, открытое, стеснительное. И глаза, которые говорили: «Мы не отдадим на поругание память тех, кто дал нам будущее!»

Именно такие юные девушки тогда, 22 июня 1941 года, забыв о себе, шли в военкоматы и просились на фронт. Такие, на первый взгляд, нежные создания вытаскивали с поля боя солдат, садились за штурвал самолета, и немцы их в страхе называли «ночные ведьмы», ходили в разведку и молчали под пытками. Девушки, женщины войны, которые приближали День Победы.

Эта девушка – Татьяна Андриец. 18 июня она отметила 20 лет. Осенью по российской квоте для соотечественников будет изучать политологию в Санкт-Петербурге, а пару лет пришла в Латвийских Антинацистский комитет (ЛАК), вступила в ряды Русского Союза Латвии для защиты русских школ. Большая патриотка России. И, конечно, тема ВОВ для Татьяны – святое!

Специально для «Аргументы Недели» интервью с Татьяной Андриец.

-Татьяна, у вас в семье были ветераны войны? Вы выросли в почитании фронтовиков?

-Я выросла в Норвегии. Жила там до семи лет. Нет, ничего нам такого не рассказывали. Но в моей семье на тему ВОВ мы говорили с бабушкой: она рассказывала мне о том периоде, рекомендовала книги, фильмы… Я много читала о ВОВ.

-А какая у тебя любимая книга о том времени?

-Их много. Например, «А зори здесь тихие», «Батальоны просят огня». Но некий «перелом» у меня произошел в 17 лет. Я поступила учиться в латышскую школу и поняла, что все то, что я любила, принимала душой, увы, так это не играло роли. Помню, что нам объясняли тему о латышских легионерах СС в том русле, что они герои, которые боролись за независимость Латвии. И помню «сочинение» на эту тему: я написала, что не согласно с этим и обосновала. Получила низкую оценку. Спорила с другими ребятами… Увидела, что представляет собой национализм. И решила, что пойду по иному пути.

-Ты выкладываешь в социальные сети фото в форме военных лет. Это представление, спектакль?

-Нет. Это акция. Она начнется 22 июня и будет бессрочной. Мы хотим восстановить имена солдат и офицеров Красной Армии, которые покоятся в латвийской земле. Многие могилы безымянные. Акция называется «Подвиг героя».

-Танюша, ты активно ходишь на митинг в защиту русского языка, русского солдата-освободителя. А что ты думаешь о шествии латышских легионеров СС 16 марта?

-Сейчас латышских легионеров представляют, как национальных героев. Я даже говорила с некоторыми из них… Они утверждают, что Гитлер им обещал независимость. Но дал ли бы он ее? А как же те тысячи безвинно истребленных людей: детей, женщин, стариков? Кто ответит за это? Для сторонников легионеров, видимо, важно любой ценой было получить независимость. Даже убийство мирного населения? Нет, такое не должно повториться.

-А как вы, молодые люди, помянете 22 июня?

-Мы в четыре утра придем к памятнику борцов 1905 года и спустим в Даугаву (река) цветы. Придем к памятнику Освободителям. Обязательно.

-Благодарю.