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20 июня 2020, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Чварков

Анализируя складывающуюся геополитическую ситуацию на планете, - отмечает в интервью газете «Аргументы Недели» академик Чварков, - следует признать, что будущее мира, в ближайшей и среднесрочной перспективе будут определять отношения между США, Китаем и Россией. Вместе с тем, обеспечение стратегической стабильности сегодня актуализирует необходимость учета интересов всех государств, обладающих не только ядерными технологиями, но и современными средствами ПВО и ПРО, высокоточными ракетными комплексами дальнего и среднего действия, гиперзвуковыми ракетами, разнотипными средствами РЭБ и информационного воздействия. Возрастает роль и значимость применения невоенных мер, нетрадиционного оружия и оружия на новых физических принципах. По-новому следует оценивать и вирусную угрозу. Стратегическому сдерживанию, как, впрочем, и вооруженной борьбе становится присущ пространственный многовекторный характер. На этом фоне Китай наращивает инвестиции в крупные научные программы и программы вооружения, укрепляет свою оборону и армию, развивает промышленность и технологии, стремится к поддержанию стратегической и экономической стабильности, распространяет свое экономическое влияние на Азиатский и Африканский континенты.