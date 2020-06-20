В Севастополе пойман насильник, который 6 лет в страхе держал весь город

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20 июня 2020, 21:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

Насильник шесть лет держал в страхе жительниц города. Установлена его причастность к 10 изнасилованиям.

Следственный комитет сообщил, что задержанный 1975 года рождения ранее не попадал под подозрение в связи со случаями преступлений в отношении школьниц. Задача с его поимкой осложнялась тем, что маньяк орудовал по всему городу.

19 июня 2020 года удача улыбнулась следователям в день, когда она отвернулась от жительницы Балаклавы – это изнасилование стало последним в череде деяний сексуально озабоченного севастопольца.

Совершенные им преступления тянутся с 2014 года.