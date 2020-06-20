Песков сообщил, что у него после болезни появились антитела к COVID-19

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20 июня 2020, 21:37 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переболел коронавирусом, лечился в больнице, провел положенное время на самоизоляции и вышел на работу. По словам Пескова, теперь у него есть антитела к коронавирусной инфекции.

Он попал в больницу вместе со своей женой Татьяной Навкой. Навку выписали чуть раньше, так как она легче переносила заболевание. Песков болел тяжелее. Сейчас он чувствует себя хорошо, "вернулся к абсолютно активной жизни". "Собственно, уже и забыл, что лежал в больнице. С точки зрения здоровья уже всё прекрасно, более того, уже есть антитела", - рассказал Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Но так как в Москве еще положено носить маски и перчатки в общественных местах, он выполняет эти меры. По словам Пескова, "болезнь неприятна и, тем не менее, от нее выздоравливают, и, слава богу, наши врачи прекрасно научились ее лечить".