Важной и трагической исторической дате - 22 июня - посвящается

В этот день 79 лет назад нацистская Германия напала на Советский Союз. Это день начала отсчёта гибели миллионов людей, миллионов личных трагедий и одной, но такой важной Победы!

В этот день РСЛ начинает бессрочную акцию "Подвиг Героя", во время которой будут восстановлены судьбы тех, кто погиб при освобождении Латвии от нацизма.