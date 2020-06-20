Важной и трагической исторической дате - 22 июня - посвящается

В этот день 79 лет назад нацистская Германия напала на Советский Союз. Это день начала отсчёта гибели миллионов людей, миллионов личных трагедий и одной, но такой важной Победы!
В этот день РСЛ начинает бессрочную акцию "Подвиг Героя", во время которой будут восстановлены судьбы тех, кто погиб при освобождении Латвии от нацизма.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Путь к Великой Победе – к 9 Мая – пролегал через освобождение Латвии. На мемориалы и братские захоронения павших воинов, которых в разных краях нашей страны – сотни, в этом году тысячи людей вновь принесли цветы.
Памяти верны – это значит не просто помнить, что была война и много людей погибло, но также знать имена и судьбы воинов – откуда они родом, кто их ждал с фронта, какие получили награды за свои ратные подвиги.
Активисты Русского союза Латвии приступили к бессрочной акции «Подвиг героя», чтобы восстановить биографии солдат и офицеров Красной армии, которые покоятся в латвийской земле.
Мы не позволим украсть у нас Победу. Наши дети должны прикоснуться к истинной истории героизма и доблести Освободителей.
Всех неравнодушных приглашаем присоединиться к поиску. Пишите нам о желании участвовать в этой работе по адресу: podvig.geroja.lv@gmail.com