Мемы о том, как воюет Россия

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20 июня 2020, 20:43 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото из архива автора

В профессиональных сообществах появились очень точные мемы. В них очень точно показано, как воюет современная Россия.

Карикатуры очень яркие. На них описано то, что происходит в зоне боевых действий, на примере Сирии. Для точного понимания не будет лишним расшифровать аббревиатуры.

ЦСН СВР — Центр специального назначения Службы внешней разведки.

СБП ФСО — Служба безопасности Президента Федеральной службы охраны.

ВКС РФ — Воздушно-космические силы.

ЦСН ФСБ — Центр специального назначения ФСБ.

ССО — Силы специальных операций.

ГРУ — главное разведывательное управление.

ВДВ — воздушно-десантные войска.

ЦСН ФСВНГ — центр специального назначения вневедомственной охраны федеральной службы войска национальной гвардии.

Садыки — войска Башара Асада.

Музыкальные войска — спецназ, который в реальности работал на передовой. Назван так из-за громкой славы и эффективной работы, которая разыгрывается, как по нотам.

Первая карикатура высмеивает ситуацию, в которой всю грязную работу выполняет спецназ. Остальные смотрят, а кто-то контролирует эту работу.

Второй мем высмеивает уже ситуацию, в которой вся слава достается конкретному ведомству. В реальности войну в Сирии выиграли «музыкальные войска» и ВКС. Внутренняя кухня современной войны строится на кулуарных лобби подразделений.

Для военных важны награды. Их дают за успешно проведенные операции. Разные ведомства в зоне боевых действий стараются перетащить реализацию той или иной операции на себя.

Силы специальных операций собирают самые сливки. Им интересны «пафосные задачи». Как правило, эти операции легкие, за ними пристально следит командование, реализация не требует больших потерь.

«Музыкальным войскам» достается самая черновая работа. Этого спецназа до жути боятся исламисты всего мира. На войне бывали случаи, когда боевики запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ бросали позиции и сбегали сразу же, как только до них доходила информации о том, что неподалеку расположились спецназовцы «музыкальных войск».

В истории современных войн был случай, когда одну из задач в штабе сначала выбили Силы специальных операций. Работа над ней велась в течение 3 месяцев. В результате ССО справиться с задачей не смогли. Ее передали «музыкальным войскам». Через неделю этот спецназ уже докладывал об успешно проведенной операции.

Вторая карикатура высмеивает ситуацию по информационному сопровождению боевых действий. После проведенных спецопераций в телевизионных сюжетах репортеры много рассказывают о работе сил специальных операций. Вся телевизионная слава достается ССО.