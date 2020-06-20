Песков сообщил о готовности России ко второй волне коронавируса. В растерянности никто не будет

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20 июня 2020, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]

коронавирус, фото: pexels.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова ко второй волне коронавируса. Как отметил Песков, от вспышек заболеваний "не застрахован никто", сейчас, судя по усредненным показателям и о тенденции, которая выстраивается из данных по всей территории страны, эта тенденция у нас благоприятная, но точно никто не знает, будет ли эта вторая волна, насколько она вероятна .

Официальный представитель Кремля говорит, что если все-таки случится вторая волна коронавируса, то в растерянности никто не будет, руководство страны будет точно знать, что делать и как минимизировать последствия.

Песков подчеркнул, что "потенциал системы здравоохранения страны наработан", "действуют три пакета антикризисных мер", "налажен механизм реализации мер поддержки".