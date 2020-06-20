Глава МИД Латвии потребовал у Китая освободить канадцев

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20 июня 2020, 17:53 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич, фото: соцсети

Министерство иностранных дел Латвии выразила свою солидарность Канаде и потребовало у Китая освободить двух канадцев, обвиняемых в шпионаже.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич выразил позицию государства: «Латвия выражает полную солидарность с нашим союзником Канадой и призывает Китай немедленно выпустить заключенных граждан Канады Майкла Коврига и Майкла Спейвора, которые были формально обвинены китайскими властями. Мы считаем эти обвинения необоснованными».

Как известно, прокуратура Китая предъявила официальные обвинения двум гражданам Канады в шпионаже и разведывательной деятельности.

Канадский премьер Джастин Трюдо назвал их арест произвольным и политически мотивированным.