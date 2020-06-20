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Красавица Поклонская объявила международный конкурс

, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

Красавица Поклонская объявила международный конкурс
фото: соцсети

Депутат Госдумы Наталья Поклонская получила всемирную известность благодаря событиям крымской весны. Образ красивой и смелой девушки- прокурора вдохновил ​ интернет - пользователей ​на создание множества мемов.

В Японии, например, ​ей посвятили забавные картинки в стиле аниме.
Тогда Наталья практически никак не прокомментировала это массовое стихийное народное творчество​, но
теперь сама решила организовать конкурс, опубликовав в социальной сети приглашение:

"Дорогие друзья!

Знаю, что каждый из вас талантлив, и есть много творческих людей. Предлагаю вам маленький конкурс на лучшее аниме со мной ???? И, конечно же, победителя ждёт сюрприз!

P. S. Буду рада участникам со всех стран! Направляйте #НяшМяш на мой электронный адрес: rabota.nvp@gmail.com"

АОл

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