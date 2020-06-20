Красавица Поклонская объявила международный конкурс

Депутат Госдумы Наталья Поклонская получила всемирную известность благодаря событиям крымской весны. Образ красивой и смелой девушки- прокурора вдохновил интернет - пользователей на создание множества мемов.
В Японии, например, ей посвятили забавные картинки в стиле аниме.
Тогда Наталья практически никак не прокомментировала это массовое стихийное народное творчество, но
теперь сама решила организовать конкурс, опубликовав в социальной сети приглашение:
"Дорогие друзья!
Знаю, что каждый из вас талантлив, и есть много творческих людей. Предлагаю вам маленький конкурс на лучшее аниме со мной ???? И, конечно же, победителя ждёт сюрприз!
P. S. Буду рада участникам со всех стран! Направляйте #НяшМяш на мой электронный адрес: rabota.nvp@gmail.com"