Красавица Поклонская объявила международный конкурс

Аргументы Недели → Общество 13+

20 июня 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Депутат Госдумы Наталья Поклонская получила всемирную известность благодаря событиям крымской весны. Образ красивой и смелой девушки- прокурора вдохновил ​ интернет - пользователей ​на создание множества мемов.

В Японии, например, ​ей посвятили забавные картинки в стиле аниме.

Тогда Наталья практически никак не прокомментировала это массовое стихийное народное творчество​, но

теперь сама решила организовать конкурс, опубликовав в социальной сети приглашение:

"Дорогие друзья!

Знаю, что каждый из вас талантлив, и есть много творческих людей. Предлагаю вам маленький конкурс на лучшее аниме со мной ???? И, конечно же, победителя ждёт сюрприз!

P. S. Буду рада участникам со всех стран! Направляйте #НяшМяш на мой электронный адрес: rabota.nvp@gmail.com"