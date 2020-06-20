Специалист порекомендовал жителям Москвы голосовать виртуально

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20 июня 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

фото: pixabey

Специалист по интернет-технологиям Сергей Гребенников считает, что регионы с самой высокой цифровой грамотностью - это Москва и Нижегородская область.Гребенников отметил важность закрепления в Конституции понятия информационных технологий и безопасности в Сети.

Эксперт добавил, что сейчас пришло осознание, что в основном законе Российской Федерации будет теперь прописано место информационных технологий и интернета. "Интернет очень важен для нас сегодня", - сказал специалист.

Он порекомендовал жителям Москвы голосовать виртуально за поправки в Конституцию, и назвал такой вид голосования абсолютно безопасным с точки зрения ситуации с коронавирусом.