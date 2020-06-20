Депутат МГД Герасимов: Лицензирование экскурсоводов в Москве улучшит качество их работы

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20 июня 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]

Экскурсоводы в Москве, фото в соцсети

В конце прошлого года в Госдуму был внесен на рассмотрение законопроект, который предлагает лицензировать деятельность гидов и экскурсоводов в России. По мнению специалистов, это поможет не только отсеять непрофессиональных игроков, но и защитить туристов от потенциальных мошенников.

О том, как сейчас обстоят дела в этой отрасли в связи с пандемией коронавируса и изменившимся графиком работы музеев в беседе с журналистами «Аргументы и Факты» рассказал депутат Московской городской думы, актер театра и кино Евгений Герасимов.

Сегодня, по словам депутата, объявить себя гидом и проводит экскурсии фактически может любой. Эта сфера никак не регламентирована, поэтому для защиты от «серых» гидов необходимо лицензировать деятельность экскурсоводов.

«Ранее я вмешивался в эту ситуацию с буквально заполонившими «серыми» экскурсоводами. Они реально в подворотне собирали деньги с доверчивых посетителей музеев. Ну, и качество, вы можете представить, какое было. При этом естественно страдали профессионалы своего дела, лицензированные экскурсоводы и искусствоведы», - рассказал Герасимов.

На сегодняшний день, по его мнению, изменившаяся работа музеев с ограниченным количеством посетителей не позволяет работать «серым» экскурсоводам.

«Сегодня такая ситуация, что коронавирус внес свои коррективы и в экскурсионную деятельность в том числе. И недавнее открытие музеев с ограниченным количеством посетителей не позволяет работать, что меня очень радует, «серым» экскурсоводам. Выросла необходимость в расширенном использовании аудиогидов, тем более что за последнее время возросли технические возможности и качество этой услуги. Я надеюсь, что новая форма взаимодействия музея и посетителей сведет на нет вот этих серых экскурсоводов, их рынок. А что касается экскурсоводов с лицензиями то потребность в них, я уверен, всегда будет высокая. Мне представляется, что сегодняшняя ситуация для улучшения качества рынка сложилась идеально», - считает депутат.

Кроме того, он подчеркнул, что во время вынужденного нахождения дома у москвичей вырос интерес к онлайн-экскурсиям.

«Сегодня знание истории – далеко не основная и уж точно не единственная компетенция специалиста по экскурсиям», - добавил он.

Евгений Герасимов отметил также, что в большинстве стран Европы, в первую очередь там, где туризм развит, действуют очень жесткие правила. Проводить экскурсию нельзя людям, не прошедшим специальную подготовку и аттестацию. А государственные лицензии гидов даются только жителям страны с гражданством. Так там защищают свои рабочие места.

Он отметил, что обязательно лицензии гидов введены в Австрии, Венгрии, Великобритании, Испании, Италии, Польше, Франции и других странах. Во Франции частные гиды должны пройти обучение в одном из вузов. На курсах изучают ораторское мастерство, французскую литературу, архитектуру.

«Такая подготовка не случайна, потому что от профессионализма рассказчика при подаче материала зависит, как гость воспринимает страну и менталитет ее граждан, захочет ли человек вернуться. В Италии, где также введена система лицензий, полицейские проверяют документы у экскурсоводов. И если необходимых разрешений не окажется, штраф достигает порядка 1500 евро», - рассказал он.

Евгений Герасимов также отметил, что с многочисленными китайскими группами туристов сейчас складывается очень плачевная ситуация. Китайцы ведут свою экскурсию, которая не отражает абсолютно того, что происходит в тех местах, куда они приходят. Многочисленные туристические группы приезжают из Китая, они привозят гидов с собой или здесь находят с гражданством Поднебесной.

«Особенность китайского туризма заключается в том, что никакого сближения с национальным контекстом не происходит. Туристы посещают китайские рестораны, покупают сувениры в магазинах, принадлежащих китайцам, останавливаются в местах, собственниками которых также являются заинтересованные люди, а координирует все процессы гид. Кроме того, нельзя исключить и произвольное толкование исторических фактов и событий, что может создать искаженное представление о культуре России. Нужно также понимать, что гиды-иностранцы занимают рабочие места и получают контракты, которые могли бы достаться нашим работникам», - прокомментировал он ситуацию.

Поэтому в сложившейся ситуации лицензирование деятельности экскурсоводов может стать первым шагом к большим переменам в этой отрасли. Главное, по мнению Герасимова, - это отразиться на качестве экскурсий.

Обучение для получения лицензии займет время, необходимо будет оплатить госпошлину.

«Важно, - считает депутат, - найти компромиссное решение, которое, с одной стороны, поможет ввести разумное регулирование экскурсионной деятельности, а с другой стороны, защитит компании и экскурсоводов, которые много лет добросовестно работают на рынке».