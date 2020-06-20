Депутат МГД Ольга Мельникова рассказала о продлении сертификатов на детский отдых в этом году

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20 июня 2020, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]

Детский отдых, фото соцсети

Депутат Мосгордумы Ольга Мельникова в беседе с журналистами «Аргументы и Факты» рассказала об изменении программы социальной поддержки детей в Москве в этом году, и в частности, о продлении сертификатов на детский отдых.

«Сертификаты на детский отдых — одна из мер поддержки столичных детей. Они дают возможность родителям либо отправлять детей на отдых полностью за счет городского бюджета, либо оплачивать таким сертификатом часть путевки в выбранное место отдыха.

Сертификаты на детский отдых предоставляют социально незащищенным семьям в Москве. Оформляет их Департамент труда и соцзащиты населения столицы. Обычно кампания по проведению оздоровительной программы начиналась заранее. Но в этом году эпидемия коронавируса внесла свои коррективы. В результате организация выездного отдыха для детей была приостановлена, так как и лагеря, и здравницы были закрыты.

По мере снятия ограничительных мер столица постепенно начинает возвращаться к привычному для себя темпу, но с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Естественно, вопрос детского отдыха стал актуальным, ведь на дворе лето. Многих родителей обеспокоила ситуация с сертификатами, ведь все места отдыха для детей откроются не раньше конца июля, а некоторые — и еще позже. «Детские лагеря и здравницы приостановили в этом году свою работу, сейчас все программы отдыха заморожены до 31 июля. Но это не значит, что дети из социально незащищенных семей, сироты в приемных семьях, дети-инвалиды не cмогут реализовать свое право на положенные им льготы», - сказала Ольга Мельникова.

Как подчеркнула депутат, Москва, конечно, продлевает сертификаты на детский отдых до 31 октября 2021 года. И те семьи, которые не отправят детей в лагеря и санатории, смогут сделать это позже, как только опасность заражения новым коронавирусом спадет.

«Хочу заверить родителей и опекунов, что сертификаты их не сгорят, семьи могут ими воспользоваться. Продление до 31 октября 2021 года позволит родителям скорректировать планы и запланировать отпуск на другое время, которое им будет удобно», — отмечает Ольга Мельникова.

Депутат отметила, что отдельные вопросы возникают по поводу детей, которым в этом году исполнилось 15 лет и которые не успевают поехать на летних отдых. Родители переживают из-за того, что в следующем году их детям будет уже 16 и они рискуют остаться без отдыха.

«От родителей много вопросов таких поступает: в этом году ребенку 15 лет, а в следующем уже исполнится 16, и он якобы потеряет свой сертификат, путевка пропадет. Этот момент также учтен, и все дети, даже те, кто в следующем году выйдет из этого возраста, будут иметь право на предоставляемые Москвой социальные гарантии. В лагере же детям и в 16 лет будет довольно интересно, говорит она, ведь в таком возрасте им гораздо интереснее общаться друг с другом, проводить досуг, играть в новые развивающие игры, которых сейчас огромное количество», — сказала Ольга Мельникова.

По ее словам. специалисты по организации детского отдыха отмечают, что для тех, кто уже все-таки «вырастет» из детского лагеря, также предусмотрен широкий спектр возможностей.

«Это могут быть и поездки в санатории на лечение, и спортивные сборы, и интересные путешествия. Эти виды отдыха не привязаны к летнему сезону, ими можно будет воспользоваться, как только эпидемиологическая ситуация стабилизируется», - добавила депутат.

Ольга Мельникова рассказала и о том, как программа сертификата на детский отдых работает теперь.

«Можно отправить детей в учреждение отдыха, которое родители выбрали самостоятельно, можно частично оплатить сертификатом отдых в том месте, которое родителям кажется наиболее подходящим. Номинал сертификата — порядка 30 тысяч рублей. И в этом году его впервые можно будет потратить не только на летний отдых, но и на зимний, осенний, а также на следующую весну и лето», — отметила Ольга Мельникова.

Сейчас, как отмечает депутат, у родителей возможности гораздо шире.

«Москва даже в сложное время, когда эпидемиологическая обстановка внесла серьезные коррективы в размеренное течение жизни города, продолжает в полном объеме выполнять свои социальные обязательства и даже опережает запросы населения. Работа с сертификатами имеет стабилизирующее значение для отрасли. В детских учреждениях, санаториях и профилакториях работают люди, которые посвятили этой профессии годы жизни. Это и специалисты по реабилитации детей-инвалидов, и педагоги, и тренеры. Сохранение обязательств позволит им сохранить рабочее место, иметь уверенность в завтрашнем дне. Они будут знать, что, несмотря на временные ограничения, дети к ним приедут и осенью, и зимой, и следующей весной», - заключила Ольга Мельникова.