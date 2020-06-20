Коронавирус 20 июня: начинается новый опасный этап пандемии, инфекционист предрекла рост заражений после голосования в России

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20 июня 2020, 09:42 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Pixabay

К утру 20 июня в мире зафиксировано 8 797 412 случаев заражения коронавирусом, 463 244 человек погибли, 4 628 352 – выздоровели. Самые актуальные новости к этому часу читайте в материале «Аргументов Недели».

– Мир вступил в новый опасный этап разрастания пандемии коронавируса. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он напомнил, что в четверг в ВОЗ поступили сведения о более 150 тысячах новых случаев болезни. «Сообщения о половине этих случаев пришли из Северной и Южной Америки, о большом числе заболевших информировали также из Южной Азии и Ближнего Востока, – сказал он. – Мир находится в новой и очень опасной фазе».

– В Москве за сутки скончались 34 пациента с коронавирусом, что является самым низким показателем с 6 мая, когда в последний раз было зарегистрировано менее 40 умерших. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил столичных работодателей по возможности продлить удаленную работу сотрудников еще на пару месяцев.

– Орловский инфекционист предрекла рост заражений после голосования. Прокуратура начала проверку. Всё началось после интервью главного внештатного инфекциониста региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. Боткина Виктории Адоньевой изданию «Орловские новости». На вопрос журналиста, будет ли рост заболеваемости после голосования по поправкам к Конституции она ответила: «Обязательно будет. Но класть нам уже некуда. У меня осталось 20 коек, и я сегодня закрою больницу. Семашко уже закрыта, тубдиспансер тоже. Пусть голосует, кто хочет, но в городе больше коек нет».

– В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) тесты на коронавирус у 11 игроков дали положительный результат. Об этом 20 июня сообщили в пресс-службе лиги. «На данный момент более 200 хоккеистов прошли тестирование. Положительный результат был выявлен у 11 игроков», — говорится в сообщении.

– Китайская столица продолжает жить в режиме повышенного уровня эпидемической опасности из-за коронавируса. В Пекине не останавливается тестирование горожан из групп риска, сохраняется запрет на массовые мероприятия. Издание «China Daily» со ссылкой на руководство госпиталя Дитань сообщило, что в больнице приняли решение об увеличении количества коек для приёма новых заболевших COVID-19. Дополнительно переведены 26 докторов, 62 медсестры и 14 специалистов для помощи местным медикам в лечении госпитализированных пациентов. Одновременно с этим столичным врачам консультации оказывают их коллеги из находившегося в эпицентре коронавируса города Ухань. Количество койко-мест в больнице увеличено на 1070 единиц, сообщает издание.

– В Бразилии число подтвержденных случаев заражения коронавирусной болезнью превысило один миллион. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу, 19 июня, данные официальной статистики. По данным обновленной сводки, за минувшие сутки зарегистрировали 54 771 случай инфицирования, что значительно превышает антирекорд 16 июня, когда за сутки было выявлено 34 918 человек с COVID-19.