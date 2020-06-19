Черная дыра пшеничного поля

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19 июня 2020, 22:03 [ «Аргументы Недели», Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука ]

фото: соцсети

«От статистики не скроешься никуда. Она имеет точные сведения не только о количестве зубных врачей, колбасных шприцев, дворников, кинорежиссеров, проституток, соломенных крыш, вдов, извозчиков и колоколов, — но знает даже, сколько в стране статистиков". Как счастливы были люди в 20-ых годах прошлого века!

Тогда статистика помогала узнавать, спустя 100 лет помогает скрывать. В их Зазеркалье все колоситься, растут плавки и ковки, надои и удои, житницы и здравницы. В реальности же, все что нам говорят по телевизору государственные деятели насчет вставания с колен, самодостаточной державы, продовольственной независимости – это, мягко говоря, не совсем так… Или совсем не так.

Возьмем хотя бы навязшее в ушах, что мы выращиваем не просто много, а очень много зерна. Даже экспортируем больше всех в мире пшеницы. Собственно, это справедливо, но не очень. Допустим вы вырастили на даче 100 кг яблок и съели их. Это ваш успех, но для экономики он ничего не дает. Вот если бы продали яблоки и заплатили налог, тогда да.

Теперь смотрим на урожай зерна. По зерну мы переплюнули 1990 год. Тогда в битве за урожай на гора выдали 116,7 млн. тонн. А в прошлом, 2019 году – 120,7 миллионов тонн. Однако реализация, то есть продажа составила всеми сельхозпроизводителями 86,1 млн. тонн. 34 миллиона где-то «загуляло». Но на сайте Росстата все в порядке. Было в заначке на начало года 72,6 млн.. тонн. Вырастили и загрузили 121 млн. Завезли из-за границы 300 тысяч. Итого: 194,1 млн. тонн зерна. Это, так сказать, сальдо.

Теперь посмотрим в бульдо. На семена ушло 11,1 млн. тонн. На корм скоту и птице еще 12,7. Переработано на муку, крупу, комбикорма и другие цели - 53 млн. Потери - 1,1 млн. Экспорт еще минус 39,3. Личное потребление (фонд потребления) - 0,1. Запасы на конец отчетного периода - 76,8 миллионов тонн.

По тоннам, на первый взгляд, все в порядке. Прибыло. Убыло. Но 34 миллиона тонн зерна не прошло через рынок. Этот товар не был учтен, с его реализации не заплачены налоги, социальные взносы. Такое повторяется каждый год. Примерно с сопоставимыми цифрами. За три года с 2017 по 2019 мимо рынка просочилось только по зерну 97,2 миллиона тонн!

Абсолютно точная аналогия с вашими яблоками в саду. Почти 100 млн. тонн прошло мимо рынков, налогов и Мишустина, а всем хоть бы хны. В нашем насквозь диком капиталистическом государстве так не бывает.

И если бы только по зерну. . В далеком 90-ом году картошки в год собирали под 40 млн. тонн. В 2019 – 22,1. В реализацию попала капля в море – 6,9 млн. тонн.

Картофель, конечно, не овощ, но с ними тоже беда. Из 14 миллионов тонн огурцов и помидоров, которые якобы вырастили аграрии, рынок зафиксировал 6,7 млн. тонн. В два раза меньше, как и по картохе.

Молоко, которое в 90-ом году удоивалось до 55,7 млн тонн ссохлось до 31,3 млн. в прошлом. Из них только 22,3 млн прошло через рынок. По мясу еще загадочней: скота все меньше, а мяса все больше.

По данным Росстата, производство продукции сельского хозяйства в прошлом году составило 5,9 трлн руб. Через рынок прошло 3,5 трлн. Продукция на 2,4 триллиона ! рублей растворилась на просторах российской экономики. А может ее и не было? Продукции этой?

Что происходит с нашей едой? Кто обогатился от экспорта пшеницы? Что завтра есть будем? Читайте сельскохозяйственный детектив в ближайших номерах «АН».