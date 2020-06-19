Дворники Ялты будут принимать присягу и получать удостоверение с цитатой Чехова

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19 июня 2020, 21:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

От инициативы господина ИМГРУНТА хочется и смеяться, и плакать одновременно. Вот что он придумал.

Иван ИМГРУНТ решил, что дворники лучше будут выполнять свою работу, если примут присягу. Какие слова будут в той присяге не уточняется, но вероятно они поклянутся не пропускать ни одной бутылки, на чем и сосредоточатся.

Еще ИМГРУНТ обещает выдать работникам метлы и веника удостоверения, в которых будет написана фраз ЧЕХОВА «Ялта чище Ниццы». Правда Антон Павлович сказал это больше ста лет назад, и не известно, какое бы сравнение нынче «отлил в граните» писатель, но мэр Ялты сделал и себе и ялтинцам приятное. И поди проверь, как нынче дело обстоит - у жителей Франции нет на то желания, а у ялтинцев денег.

На этом смешное заканчивается, потому что принимать присягу дворники будут 22 июня сразу после памятных мероприятий, посвященных началу ВОВ. И тут к месту, как мне кажется, будет другая чеховская, немного переиначенная фраза «Власть, как водка, делает человека чудаком». Это, кстати, можно писать и в удостоверениях чиновников. И они будут его показывать, если кто спросит: «Вы зачем это сделали?».

Б.АЗАР для «Аргументов недели – Крым»