МИД Латвии отреагировал на слова президента России о присоединении Прибалтики к СССР

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19 июня 2020, 19:31 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

МИД Латвии, фото соцсети

Министерство иностранных дел Латвии отреагировало на высказывания президента России Владимира Путина о присоединении стран Балтии к СССР.

«Страны Балтии были незаконно оккупированы и аннексированы с помощью угроз и военных провокаций. СССР нарушил свои обязательства по международным договорам и совершил акт агрессии. Суверенная воля народа была сфальсифицирована на ложных выборах. Призрачная автономия стран Балтии во время советской оккупации была лишь прикрытием для преступной политики советского режима, которая определялась руководством Советского государства и Коммунистической партии в Москве. С сожалением приходится констатировать, что российские власти до сих пор не готовы объективно оценить ответственность советского режима за начало Второй мировой войны и многочисленные преступления против народов Европы, России и ее соседей», - говорится в сообщении МИД Латвии.