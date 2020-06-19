Находящегося в СИЗО бывшего мэра Евпатории хотят защищать с помощью Европы

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19 июня 2020, 19:12 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший мэр Евпатории Андрей ФИЛОНОВ, фото соцсети

Напомним, что бывший мэр Евпатории находится в СИЗО с 3 апреля 2019 года и обвиняется в превышении полномочий.

Адвокат Андрея ФИЛОНОВА рассказал, что сейчас идет рассмотрение дела по существу. «Осталось допросить трех свидетелей обвинения, потом стадия исследования доказательств, предоставление позиции защиты», - пояснил Александр ВОЛЬВАЧ. На вопрос «Сколько продлится суд?» он затруднился ответить, пояснив, что предсказать ход разбирательства невозможно.

ФИЛОНОВ присутствует в суде лично – его доставляют из СИЗО. ВОЛЬВАЧ рассказал, что, несмотря на обострившееся хроническое заболевание, его подзащитный «старается держаться, насколько это возможно в условиях изолятора». Следующее заседание 22 июня в Железнодорожном районом суде Симферополя.

ВОЛЬВАЧ пояснил, что считает содержание ФИЛОНОВА в СИЗО чрезмерной мерой, а недавнее продление содержания до сентября нарушением его гражданских прав. «Он социально не опасен, у него семья, пятеро детей. Содержание в СИЗО чрезмерно. Будем добиваться вплоть до Верховного суда. А если что и в Европейский суд по правам человека обратимся», - приоткрыл завесу стратегии адвокат.

ВОЛЬВАЧ рассказал, что из двух эпизодов, которые его подзащитному инкриминирует сторона обвинения, один, это упущенная выгода, а по второму предъявлен гражданский иск.