Как потратить миллион?

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19 июня 2020, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Овсянников из Севастополя стал миллионером, слушая радио

18 июня в России появился еще один миллионер. Александр Овсянников из Севастополя стал победителем второго суперфинала игры «Много денег. Smart сезон» на «Авторадио» и теперь решает с женой, на что потратить такую крупную сумму денег.

«До сих пор ходим по квартире, не можем поверить, что такое может произойти в реальной жизни с обычными людьми. И ноги подгибаются, и руки дрожат, и телефон вдруг падает!» – говорит Александр.

Победителю 40 лет, он служит на Черноморском флоте, а его жена Светлана – бухгалтер. В игре на «Авторадио» Александр зарегистрировался полтора года назад, жену тоже попросил участвовать. Вместе они внимательно слушали эфир, но по-настоящему не представляли себя на месте счастливчиков, которым выпадет суперприз. Когда Александру позвонили ведущие, он подумал сначала, что это розыгрыш друзей, и лишь услышав свой голос в эфире, понял, что все происходит на самом деле.

Получить деньги приятно всегда, но в нынешней непростой ситуации приятней и полезней вдвойне. Когда в самом начале шестичасового радиомарафона в честь суперфинала ведущие шоу «Мурзилки Live» спросили слушателей, зачем им миллион, никто не ожидал такого количества ответов. Сообщения летели с разных концов страны: «Хочу закрыть ипотеку», «Родился третий сын, нужен миллион», «У нас пятеро детей, хотим устроить свадьбу старшей», «Нужно достроить дом», «Хочу помочь жене издать книгу»…

«Мне кажется, вы, как волшебники, исполняете мечты», – позвонила ведущим певица Катя IOWA. А Вера Брежнева заявила в эфире: «Желаю всем удачи! А еще, как рациональный человек, желаю правильно распорядиться выигрышем».

По телефону с ведущими связались также Николай Басков, Диана Арбенина, Юлианна Караулова, Ёлка, Zivert, Дима Билан, Валерий Меладзе, LOBODA, Ева Польна, Burito, Филипп Киркоров. Благодаря их добрым словам и пожеланиям розыгрыш миллиона прошел еще интересней и ярче.

Сами ведущие выходили в эфир из домашних студий, и это был для них не первый опыт многочасового марафона в условиях самоизоляции. 3 апреля во время первого суперфинала игры они уже сделали миллионером Виктора Майстепанова, таксиста из Самары. Всего за год «Авторадио» отдаст пять суперпризов по миллиону рублей каждый и еще пять миллионов рублей раздаст слушателям по частям. В придачу к деньгам победителям вручают смартфоны и смарт-телевизоры.

Два миллионера из пяти уже известны, крупная удача ждет впереди еще троих слушателей «Авторадио». Хочется верить, что призы достанутся тем, кому они нужней всего: кто-то сможет закрыть ипотеку, достроить дом, выдать замуж дочь... Но это зависит от удачи, которой можно лишь слегка помочь. Например, зарегистрироваться в игре на сайте радиостанции. Кто знает, может быть, следующим миллионером станете вы?