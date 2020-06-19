Министр обороны Латвии: Россия, как преемница СССР, продолжает оправдывать преступления

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19 июня 2020, 18:33 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс, фото: globallookpress.com, © Monika Skolimowska

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс высказал свое мнение о том, в чем разница между СССР и нацистами. И отметил, что Россия, как преемница СССР, продолжает оправдывать преступления, совершенные в период Советского Союза.

С чего же все началось?

В американском издании The National Interest вышла статья президента России Владимира Путина. В частности, глава России написал, что присоединение Балтийских стран к СССР по пакту Молотова-Риббентропа осуществлялось с согласия властей этих стран и соответствовало международному и государственному праву того времени.

18 июня представителям российских посольств в странах Балтии был заявлен протест в связи с внесенным на рассмотрение Госдумы РФ законопроект, который предлагает признать недействительным постановление Совета народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года об осуждении подписания пакта Молотова-Риббентропа.

В связи с этим, министр обороны Латвии высказал свое мнение в социальных сетях: «Какова разница между политическим сознанием нацистов (Германия) и СССР (Россия)? Первые признали свои преступления и просят прощения. Вторые продолжают хвастаться преступлениями, которые они совершали».

Интересно, а спустя десятилетия будут ли националисты Латвии извиняться за дискриминацию нацменьшинств, которая происходит сейчас?

Возможно, наши потомки будут в курсе…