Горячий ТОП региональных новостей: В Кировской области шесть человек заразились энцефалитом

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19 июня 2020, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: заморозки в Новосибирской области, пожар в Калининградской области и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Тверской области нашли утонувшего после падения с гидроцикла мальчика. На нем катались три человека - взрослый мужчина и двое детей. В какой-то момент водный мотоцикл опрокинулся, пишет Афанасий-Бизнес.

Природный пожар вблизи села Эссо на Камчатке локализован на площади 800 гектаров. Возгорание было обнаружено 10 июня на площади три гектара. На сопке в нескольких километрах от села Эссо загорелся валежник. Для защиты населённого пункта от пожара была проложена минерализованная полоса, протяжённостью около 30 километров и шириной около 10 метров. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Заморозки придут в Новосибирскую область. В ночь на субботу ожидается температура +2… +7 градусов. Днем +14… +19, вероятны дожди. В воскресенье ночью +3… +8, днем потеплеет до +20… +25, сообщает НДН.ИНФО.

В Кировской области шесть человек заразились энцефалитом. За весенне-летний сезон 2020 года в Кировской области 8407 обратились за медицинской помощью с укусами клещей. Более 1700 из них — дети, пишет Новый Вариант с ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

В садовом товариществе в Калининградской области сгорела баня. Огнем были уничтожены кирпичная и пристроенная к ней деревянная беседка. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет, как уточняет НИА Калининград.

В Ессентуках мужчина выпал из окна. Вечером 10 июня мужчина из окна своей квартиры пытался самостоятельно установить телевизионную антенну, в процессе чего упал с высоты 3 этажа. От полученных травм он скончался на месте, сообщает Ставропольский репортер.