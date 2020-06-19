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Врач заявил, что пандемия вызвала психологические расстройства у россиян

, 17:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Врач заявил, что пандемия вызвала психологические расстройства у россиян
фото: pixabey

Психотерапевт Александр Федорович рассказал, что пандемия коронавируса вызвала тревожность и психологические расстройства у россиян. Специалист подчеркнул, что человек, находясь на самоизоляции, начал испытывать эмоциональный голод.

Эксперт добавил, что в таком состоянии человек сталкивается с необходимостью более плотно коммуницировать со своим внутренним «я». "Большинство россиян в таких условиях рискует обзавестись различными психологическими и психическими расстройствами. А те, у кого такие проблемы уже наблюдаются, могут столкнуться с их обострениями", -поясняет психотерапевт.

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