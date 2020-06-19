Американцы крайне недовольны ситуацией в стране

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19 июня 2020, 16:49 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Free News

Фото: Free News

Две трети опрошенных считают, что страна идет по неверному пути. Большинство американцев недовольны ситуацией в стране. Они считают, что президент Дональд Трамп обостряет напряженность во время национального кризиса, согласно новому опросу, проведенному Associated Press и NORC Center for Public Affairs Research.

Большинство американцев, включая 63 процента республиканцев, считают, что страна идет по неверному пути. Около двух третей опрошенных, в том числе 37 процентов республиканцев, убеждены, что Трамп усугубляет раскол в обществе.

Только 24 процента опрошенных считают, что страна движется в правильном направлении. Месяц назад так считали 33% американцев, а в марте – 42%. Именно тогда страну охватила пандемия коронавируса, унесшая около 120 000 жизней и нарушившая течение жизни в Соединенных Штатах.

Сейчас 37 процентов американцев одобряют ответ Трампа на пандемию, а в марте этого мнения придерживались 44 процента. Общий рейтинг президента сейчас составляет 39 процентов. В феврале и марте он держался на уровне 43 процентов.