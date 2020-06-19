Эксперт рассказал о финансовом ущербе в Норильске

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19 июня 2020, 16:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Эколог Владимир Чупров оценил финансовый ущерб от разлива топлива в Норильске. Он отметил, что экологическая катастрофа может достигать 100 миллиардов рублей.

Эксперт рассказал, что существует специальная методика для водных объектов. «Есть специальный приказ Минприроды и таксы: при попадании одной тонны в водный объект — это около 500 тысяч. А дальше идут коэффициенты — региональный, календарный, инфляционный, что в сумме даёт 4,5. Умножая на него, мы выходим примерно на 2-3 миллиона. Учитывая, что там 15 тысяч тонн, мы выходим примерно на 30 миллиардов рублей», - рассказал специалист.