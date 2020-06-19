По данным Росстата : во многих регионах России, несмотря на пандемию, снизилась смертность

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19 июня 2020, 16:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

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Росстат опубликовал данные о числе умерших в апреле 2020 года в России. Из этих сведений следует, что общая смертность в некоторых регионах оказалась на десятки процентов ниже средних значений.

Когда нет точных данных, масштабы эпидемии лучше всего отражает избыточная смертность, которая показывает, насколько общее количество смертей от всех причин было выше среднего. В апреле, по данным официальной статистики, число умерших превысило средние значения за 14 лет лишь в трех регионах, а в остальных упало или оказалось на уровне ожидаемого.

Некоторые эксперты считают, что смертность снизилась из-за режима самоизоляции. В это время, к примеру, могло быть меньше, чем обычно, ДТП или убийств. По данным ГИБДД, число погибших в ДТП действительно уменьшилось: в апреле 2020 года жертвами аварий стали 798 человек, тогда как в апреле 2019-го - чуть больше тысячи, однако 200 смертей едва ли могли бы существенно сказаться на снижении смертности в большинстве регионов.

В некоторых регионах снижение смертности оказалось рекордным. Так, в Дагестане, который стал одним из эпицентров заражений, за апрель было зафиксировано 583 умерших - это почти на 60% ниже средних значений. Чуть позже министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов заявлял, что только от внебольничной пневмонии умерло более 600 местных жителей. Согласно статистике, в Адыгее, Тыве и Ингушетии смертность упала на 20-30%.

По мнению экспертов, из-за режима самоизоляции люди стали реже обращаться в загсы за свидетельством о смерти, поэтому часть умерших просто не попадает в статистику. В примечании к данным за апрель Росстат сообщает:

«В связи с распространением новой коронавирусной инфекции и принятых карантинных мер жители ряда субъектов Российской Федерации не в полной мере обеспечили регистрацию фактов рождения и (или) смерти в системе ЕГР ЗАГС».

Сколько именно смертей не попало в статистику за апрель, неизвестно: между датой смерти и датой ее фиксации в загсе проходит какое-то время, оно может составлять от нескольких дней до нескольких недель.

Помимо общего количества смертей, Росстат опубликовал подробные данные за апрель о числе умерших с подтвержденным коронавирусом. Ранее оперштаб сообщал о 1162 погибших. Данные Росстата превысили показатели, представленные оперштабом более чем в 2 раза - 2712 умерших.

В среднем оперативные данные меньше показателей Росстата в полтора-два раза, однако, есть и более сильные различия. В Москве число умерших с COVID-19 после пересчета выросло в два с половиной раза, в Петербурге - более чем в 10 раз: с 29 до 323 человек. В Московской, Смоленской и Тверской областях этот показатель стал больше в четыре раза.

Эксперты предполагают, что общее число умерших в мае окажется намного выше. Региональные загсы 29 субъектов РФ уже опубликовали сведения о числе зарегистрированных смертей за май. Наибольший прирост показали Москва (57%), Ингушетия (47%) и Санкт-Петербург (23%). Помимо этого, число умерших превысило средние значения в Краснодарском крае и Пензенской области.

Согласно отчету Департамента здравоохранения Москвы о числе умерших с коронавирусом за май, более 90% «избыточных» смертей - это смерти с COVID-19. Если предположить, что в других регионах большая часть сверхсмертности тоже объясняется коронавирусом, то оперативная статистика отстает от реальных данных еще сильнее. Например, в Краснодарском крае число умерших от коронавируса может быть занижено более чем в 20 раз, в Пензенской области - в восемь раз.

Демографы считают, что неполнота данных пока что не позволяет делать выводы в целом по стране. Оперативные ежемесячные сводки отражают лишь число зарегистрированных смертей, которое может отличаться от фактического. Достоверную оценку влияния пандемии на смертность мы сможем получить только через год, когда Росстат опубликует окончательные данные.