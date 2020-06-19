Губернатор Свердловской области разрешил работать фитнес-центрам и салонам красоты

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19 июня 2020, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Фото: Инстаграм Евгения Куйвашева.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ослабил режим повышенной готовности в Свердловской области, о чем объявил в своем Инстаграм.

Согласно опубликованному им документу, в регионе допускается проведение официальных, а также массовых спортивных мероприятий на стадионах открытого типа с количеством зрителей не больше 10% от вместимости спортивного объекта.

Куйвашев напомнил, что 20 июня на стадионе «Екатеринбург Арена» планируется проведение футбольного матча «Урал» – «Рубин», на который пустят только 3 500 человек.