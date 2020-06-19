Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в пятницу и субботу в Москве

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19 июня 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Кремль, pixabay.com

В Росгидромете предупредили о штормовом предупреждении в пятницу, 19 июня, в Москве. Отмечается, что помимо сильной жары в столице ожидается порывистый ветер, гроза, а также вероятность подтопления в субботу низинных районов.

«ФГБУ "Центральное УГМС" выпустило штормовое предупреждение … В Москве в период с 11.00 до 19.00 сильная жара, температура днем 30…31 градус. В Московской области 26…31 градус. Местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный 3–8 метров в секунду, при грозе порывы до 13 метров в секунду», - говорится в сообщении ведомства.

При этом в субботу ожидается комплекс опасных погодных явлений: гроза, сильный дождь (количество осадков 10–15 миллиметров), местами очень сильный дождь (количество осадков 20–30 миллиметров), в отдельных районах град, при грозе порывы ветра 15–20 метров в секунду. Однако штормовое предупреждение будет выпущено за 6 часов при уточнении расчетных данных.