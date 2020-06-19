Решение Текслера поддержать «Единую Россию» назвали «политическим разворотом»

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19 июня 2020, 13:36 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

По мнению челябинского политолога Александра Мельникова, губернатор, принимая решение возглавить списки «Единой России» на выборах в местный парламент, понимает все риски, но берет их на себя.

Александр Мельников считает, что заявление Алексея Текслера можно расценивать как «политический разворот».

«Это серьёзное усиление для «Единой России» на выборную кампанию, — говорит Александр Мельников. — Думаю, что амбициозные оппоненты единороссов сегодня очень огорчились, узнав о решении губернатора. «Единая Россия» получила очевидное преимущество».

Отметим, что выборы в Законодательное Собрание Челябинской состоятся 13 сентября этого года. Избирательная кампания уже стартовала. 25 июня пройдет партийная конференция, на которой Алексей Текслер планирует рекомендовать в главную тройку лидеров секретаря регионального отделения «Единой России» Владимира Мякуша и детского омбудсмена Евгению Майорову.